التربية بالخرطوم تؤكد استمرار الدراسة





أكدت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عدم صدور قرار بتعطيل الدراسة بمدارس الولاية.

وقال مدير عام التعليم بالولاية؛ قريب الله محمد أحمد إن العملية التعليمية مستمرة وفق التقويم التربوي نافياً ما تداولته الوسائط الإلكترونية من أنباء وصفها بالكاذبة حول إصدار وزارته لعطلة بسبب الأوصاع الصحية مشيراً إلى أن هكذا قرار يصدر من لجنة الطوارئ الصحية وأضاف: “وهذا ما لم يحدث” مؤكداً انتظام الدراسة والامتحانات بكل المراحل التعليمية في الولاية.

صحيفة اليوم التالي