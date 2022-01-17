الشعبية بقيادة جلاب: الأحزاب تتحمل إقحام العسكر في السياسية





اتهم السكرتير العام للحركة الشعبية شمال بقيادة خميس جلاب آدم عبدالله جمار كودي الأحزاب السياسية منذ عهد الرئيس الراحل إبراهيم عبود بإقحام العسكر داخل العمل السياسي.

وشدد كودي في حديث لـ(اليوم التالي) على ضرورة تحديد مسؤولية القوات المسلحة وتعزيز الثقة بينها وبين الشعب وإرجاعها لوضعها الطبيعي لحماية الدستور والشعب وترك السياسية للأحزاب، وقال كودي: “الناس ينادون بتسليم السلطة للمدنيين ونحن نسأل: أين هؤلاء المدنيين الآن”.

وفي سياق آخر دعا كودي الأجهزة الأمنية للكشف عن قتلة المتظاهرين ونوه إلى أن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت ضد سفك الدماء، واتهم جهات وصفها بالأيادي الخفية بمحاولات جر الثوار للعنف، وأكد رفض الحركة الشعبية لقمع المتظاهرين.

وانتقد كودي مبعوث الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيريتس بتجاهله لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية الخاص بدمج الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في الجيش السوداني.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي