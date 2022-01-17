وكيل الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام يتفقد هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني





في إطار زيارته التفقدية للمؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة قام السيد وكيل الإعلام دکتور نصر الدين أحمد محمد خالد ترافقه الأستاذة آمال بابكر مدير الإدارة العامة للإعلام والأستاذة عائشة مدير إدارة الإعلام الخاص، بزيارة للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني.

وقد التقى بالعاملين في كل الإدارات المختلفة بالهيئة التعرف على المهام والمعوقات التي تواجه العمل والتي تمثلت في عدم وجود قانون ينظم عمل الهيئة ومجلس إدارة بالإضافة للمشاكل الهندسية والفنية بتهالك الأجهزة الفنية بالاضافة لمشاكل الهيكل الوظيفي والتدريب المتخصص .

وقد وعد السيد الوكيل بالإهتمام بهذه المشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها مع الجهات المعنية.

سونا