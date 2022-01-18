بيان من (صحيفة الجريدة) تعلن توقفها عن الصدور (ورقياً) لمدة يومين





القراء الكرام

لا نحتاج لسبر أغوار للكشف عن المجازر التي ظلت ترتكبها القوات الأمنية في حق الثوار السلميين منذ الخامس والعشرين من إكتوبر ، حيث سقط حتى الآن 72 شهيداً معظهم بالرصاص الحي فضلاً عن مئات المصابين والجرحى.

ولقد طفح الكيل اليوم في مليونية السابع عشر من يناير ٢٠٢٢ عندما سالت دماء جديدة لتروي أرض الوطن وتضمخ أعلام الثوار بلونها الأحمر القاني ، في أبلغ شاهد على فظاعة المجزرة التي سجلتها شوارع الخرطوم في ذاكرة لا تعرف النسيان.

القراء الشرفاء

في ظل هذه الأجواء الكارثية التي تعيشها البلاد وأجواء الحزن التي تخيم على الأسر المكلومة وتضامناً مع روح الثورة التي تمسكت بسلميتها وترفض القمع وانتهاك الحق في الحياة وتنشد الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام ، تعلن أسرة الجريدة توقفها عن الصدور (ورقياً) لمدة يومين ، على أن تستمر في تغطية الاحداث الكترونيا وعلى صفحتها بالـ(فيسبوك).

الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية.

عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

صحيفة الجريدة