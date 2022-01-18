



تمكنت شرطة محلية الدويم بولاية النيل الأبيض من ضبط شبكة إجرامية تعمل في طباعة وتوزيع العملة المزيفة بعدد من الأسواق بمحلية الدويم، وذلك أثر معلومات وردت لشرطة المحلية تم من خلالها تشكيل تيم لمتابعة هذه المعلومات، والذي تمكن في فترة وجيزة من القبض على أثنين من المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأوراق المالية المزيفة فئة الخمسمائة جنيه تعادل مبلغ ثلاثة مليار جنيهاً .

وخلال التحريات مع المتهمين أرشدوا بأن هنالك شقة سكنية في امدرمان تدير عملية طباعة العملات المزيفة وتزوير المستندات الرسمية وبناءً على ذلك تحرك التيم الذي شكل من شرطة محلية الدويم إلى مدينة ام درمان، حيث تمكن من الوصول إلى الشقة وتفتيشها، وتم العثور على ماكينة تصوير وطابعه وأحبار ملونه والحصول على بعض الأوراق المالية النقدية وأخرى مجهزه للطباعة وعدد سبعة جوازات وعشره رخص قياده وأربعه لوحات مركبات يستخدمها الجناه في التمويه عن حركة سيرهم.

هذا وأشاد الأستاذ الشاذلي خالد إبراهيم أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض الوالي المكلف خلال وقوفه على المضبوطات برفقة لجنة أمن الولاية بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وحماية الاقتصاد الوطنيّ.

وقال إن الشرطة ستظل العين الساهرة مع الأجهزة الأمنية الاخرى لحماية الوطن والمواطن.

فيما قال اللواء شرطة سامي صديق مدير شرطة الولاية إن إدارته تواصل تحرياتها مع المتهمين بغية الوصول لكميات العملة التي تمت طباعتها.

ووجه مدير شرطة النيل الأبيض رسالة لمواطني الولاية أكد فيها قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المواطنيين وضرب أوكار المتلاعبين باقتصاد وأمن هذه الولاية.

سونا