الاتحاد الأوروبي: الاستخدام المشوه للقوة والعنف ضد المدنيين يضع السودان على طريق خطير





قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، إن دعوات المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي للسلطات العسكرية في السودان للامتناع عن استهداف المتظاهرين السلميين لم تلق آذاناً صاغية.

وأضاف: لقد حدّت السلطات العسكرية من حرية التعبير وحرية التجمع منذ الانقلاب العام الماضي، مشيرًا إلى أن حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، موضحًا أن الديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون حرية وسائل الإعلام.

وأشار الى أن الاستخدام المشوه للقوة والاحتجاز المستمر للمدنيين، يؤكد أن السلطات العسكرية ليست مستعدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة، وذلك يضع السودان على طريق خطير، بعيدًا عن السلام والاستقرار.

ودعا السلطات العسكرية إلى بذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وهو أمر جوهري.

صحيفة السوداني