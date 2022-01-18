شركة تطلب موظفاً مقابل 917 درهماً في الساعة .. بهذه الشروط الغريبة!





تبحث شركة “سليب جانكي” عن أشخاص يعانون من الأرق للخضوع لاختبار “التطبيقات والوسائد وأقنعة العين والفراش” أثناء النوم.

وعلى مدار شهرين من الخدمة، سيجرب الشخص الذي سيقع عليه الاختيار للوظيفة 8 منتجات مختلفة، كل منها لمدة أسبوع، وبعد ذلك، يكملون مراجعة حول ما إذا كانوا قد لاحظوا اختلافات في نوعية وكمية نومهم أم لا.

وتقول الشركة إن كل نموذج مراجعة سيستغرق نحو ساعة واحدة لإكماله، وستدفع إجمالي 2000 دولار، وينقسم ذلك إلى 250 دولارا للساعة، ما يعادل 917 درهماً تقريباً، على مدار الأسابيع الثمانية.

ووفقا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي” عن الشركة، فإنها ستستخدم بيانات هذا الشخص بعد ذلك “لتنسيق دليل النوم النهائي لمن يعانون من اضطرابات في النوم في جميع أنحاء العالم”.

تطلب طلب الوظيفة شرحا من 150 كلمة توضح سبب اعتقاد الشخص أنه مناسب تماما للوظيفة، ويجب أن يكون المرشح حسن النية.

وقالت دوروثي تشامبرز، خبيرة النوم في الشركة، في بيان: “نعتقد أن كل شخص يستحق ويمكنه أن ينعم بنوم هنيء. نأمل في أنه من خلال تجنيد شخص لديه سجل نوم سيء، يمكننا مساعدته في العثور على السلام ليلا، ويساعدنا في جمع معلومات مفيدة يمكننا مشاركتها مع الآخرين.”

يجب أن يكون عمر المرشحين 21 عاما على الأقل ومتاحا للانضمام في 28 فبراير، ويحتاج أيضا إلى امتلاك هاتف ذكي “متوافق مع تطبيقات تتبع النوم”، كالتي تنتجها الشركة.

تقول الشركة إنها تأمل في نشر تقييمات مرضى الأرق المختارة في دراسة قبل يوم النوم العالمي، الذي يصادف 18 مارس.

صحيفة البيان