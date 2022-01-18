لجنةالطوارئ الصحية العليا تناقش عددا من القضايا الصحية





ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور عبد الباقي عبدالقادر الزبير بالقصر الجمهوري اليوم، إجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، التي ناقشت عدداً من القضايا الصحية في مقدمتها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وسبل مكافحته.

وأوضح د. نصر الدين أحمد محمد خالد وكيل وزارة الإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي إن اللجنة وجهت باستقطاب الدعم والتواصل مع الداعمين من أجل التوسع في مجال التطعيم، معلناً بداية حملة التطعيم ضد جائحة كورونا في كل ولايات البلاد إعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأبان وكيل وزارة الإعلام المكلف أن اللجنة قررت إستمرار الإمتحانات النصفية في المدارس والنظر في مسألة تمديد الإجازة النصفية ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وحول توثيق الشهادات الطبية قال د. نصر الدين إن هنالك قراراً صدر بوقف التوثيق في وزارة الخارجية باعتباره ليس من المطلوبات الرئيسية.

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