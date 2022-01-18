قرار باستمرار امتحانات الفترة الأولى و مقترح لتمديد الإجازة





قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية استمرار الامتحانات النصفية في المدارس و النظر في مسألة تمديد الإجازة النصفية ما بين ثلاثة إلى اربعة أسابيع.

جاء ذلك خلال اجتماعها برئاسة عضو مجلس السيادة ؛ عبدالباقي عبدالقادر حيث ناقشت عدد من القضايا الصحية و في مقدمتها زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا و سبل مكافحته.

و أعلن نصر الدين أحمد ؛ وكيل وزارة الإعلام المكلف _ الناطق الرسمي باسم اللجنة بداية حملة التطعيم ضد جائحة كورونا في كل ولايات البلاد اعتباراً من يوم السبت المقبل مبيناً أن اللجنة وجهت باستقطاب الدعم والتواصل مع الداعمين من أجل التوسع في مجال التطعيم.

وحول توثيق الشهادات الطبية قال نصر الدين إن هنالك قراراً صدر بوقف التوثيق في وزارة الخارجية باعتباره ليس من المطلوبات الرئيسية.

باج نيوز