البرهان يتلقى اتصالاً هاتفياً من محمد بن زايد





تلقى رئيس مجلس السيادة ، عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي ؛ محمد بن زايد آل نهيان.

و بحسب إعلام مجلس السيادة فإطمأن البرهان خلال الاتصال الهاتفي على الأوضاع بدولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الاعتداء الإرهابي الٱثم الذي شنته جماعة الحوثي و استهدفت به صهاريج للمواد البترولية بمطار أبوظبي الدولي.

و أعرب اابرهانعن تعازي السودان لأسر ضحايا الحادث متمنياً عاجل الشفاء للمصابين مؤكداً وقوف السودان بجانب الإمارات ضد كل من يستهدف أمنها و استقرارها.

كما أطلع البرهان محمد بن زايد على تطورات الأوضاع في السودان و الجهود الجارية لمعالجة الأزمة السياسية و استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

باج نيوز