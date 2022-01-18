صفحة أثيوبية علي “فيسبوك” روجت للتصريح المفبرك لوزير الدفاع المصري عن إغلاق شريان الشمال
روجت صفحة أثيوبية تحمل إسم Ethiopia لتصريح مفبرك منسوب لوزير الدفاع المصري حول إغلاق (شريان الشمال) الطريق الرابط بين السودان ومصر ، وزعمت الصفحة ان الحديث المفبرك أدلي به الوزير لقناة الحياة المصرية – التي أكدت كافة منصاتها عدم وجود مثل هذا التصريح – واستفاضت الصفحة بالزعم ان وزير الدفاع المصري هدد بأن الصبر لن يطول تجاه التهديد الاستراتيجي للأمن المصري بإغلاق الطريق غير المقبول – حسب التصريح المزيف –
ويتضح ان هذا الترويج قصد منه تصوير إحتجاج مزارعي وأهالي الولاية الشمالية علي زيادات تعرفة الكهرباء التي قررت مؤخرا وتم تجميدها بواسطة مجلس السيادة نتيجة هذا الإحتجاج – بأنه عمل موجه ضد مصر والحركة التجارية المستمرة بين البلدين .
وكانت مواقع أسفيرية سودانية أخري تداولت هذا الخبر الذي تأكد بالتقنية وعبر محركات البحث أن لا أساس له من الصحة.
الرواية الأولى