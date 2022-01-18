الشمالية: اتفاق لإزالة معوقات تجارة الحدود مع دول الجوار





اتفقت اللجنة العليا لتجارة الحدود بالولاية الشمالية مع لجنة تجار الحدود بالولاية، على إحكام التنسيق والتواصل لإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ اتفاقية تجارة الحدود بين الولاية ودولتي مصر وليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك برئاسة والي الولاية المكلف عوض أحمد محمد قدورة.

وأوضح مفوض التجارة بالولاية لطفي عبد الله في تصريح لـ(سونا) أن الجهود متواصلة لتنشيط تجارة الحدود، مشيراً إلى أن الاجتماع أوصى بتشكيل وفد ولائي للتوجه للخرطوم ولقاء الجهات ذات الصلة هناك لمعالجة بعض معوقات تجارة الحدود، وتسهيل الإجراءات في هذا الجانب.

كما وقف الاجتماع على استعدادات بنك السودان فرع الولاية لتنفيذ برنامج إدخال استمارة الصادر والوارد لتجارة الحدود في النظام الإلكتروني ومن ثم التدريب على هذا النظام خلال الأيام القليلة القادمة.

سونا