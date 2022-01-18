جرائم وحوادث

اختفاء طالبة ثانوي بحي “شمبات” بالخرطوم في ظروف غامضة

2022/01/18
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تداولت عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، نبأ اختفاء طالبة ثانوي سودانية، بحي “شمبات” بالعاصمة الخرطوم، في ظروف غامضة، مما أقلق ذويها.

وأفادوا أن الطالبة “نداء عصام الدين عثمان” ، تدرس في مدرسة عزت الشامي الثانوية، الصف الأول تسكن بحي شمبات، شمالي الخرطوم.

خرجت من المدرسة لشراء مياه صحة، من متجر بالقرب من المدرسة، يقابل مدرستها مباشرة.

و اوصافها سمراء اللون ، تبلغ من العمر 15 عاماً طويلة القامة، متوسطة الحجم ، ترتدي زيّ المدرسة، (ازرق و طرحة بيضاء).

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/01/18
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‫5 تعليقات

  1. الله يسترها وترجع لاهلها سالمة ان شاء الله …
    و مايكون وهمها واحد وهمى بوهمة انتى كنداكه وخليك ترس .. وتعالى صبيها …

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  2. اللهم احفظها بحفظك واحميها وارجعها لاهلها سالمة عاجلا غير اجل.

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  3. هذا حدث اثناء المظاهرات وهؤلاء المتظاهرين قفزوا بالحائط على مدرسة البنات واختطفت البنت .

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  5. عندنا 3 بنات في نفس عمر البت دي هربن مع 3 ذكور { طيعا ما بقدر اقول رجال لانه كلمة راجل دي عندها دلالات ما بعدها !! ف ما اي ذكر هو راجل !! عموما الرجال ماتوا في غزوة بدر الكبري ، والذكور الموجودين ديل الله خلقهم عشان يولع بيهم النار بعدين } المهم نرجع ل موضوعنا بناتنا القاصرات ديل قبضوهن في ولاية حدودية وجابوهن راجعات وشلتوهم ودقوقهم دق العيش ، وكل واحده في ساعتها عرسوا ليها ابو القدح ، وفرضوا عليهن رقابة وحراسة مشددة وجردوهن من كل ادوات التكنولوجيا ، والحمدلله ديل ياهن كل ما يصحن الصباح يلعن في ابو القدح واليوم الاسود الرماهن مع ابو القدح ، ويتحسرن على فشل خطة الهروب الغير مسبوكة ..
    # على العموم امشوا شركة الاتصالات وراجعوا المكالمات حقتها ، والله يجمعكم بيها

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