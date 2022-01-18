جرائم وحوادث
اختفاء طالبة ثانوي بحي “شمبات” بالخرطوم في ظروف غامضة
تداولت عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، نبأ اختفاء طالبة ثانوي سودانية، بحي “شمبات” بالعاصمة الخرطوم، في ظروف غامضة، مما أقلق ذويها.
وأفادوا أن الطالبة “نداء عصام الدين عثمان” ، تدرس في مدرسة عزت الشامي الثانوية، الصف الأول تسكن بحي شمبات، شمالي الخرطوم.
خرجت من المدرسة لشراء مياه صحة، من متجر بالقرب من المدرسة، يقابل مدرستها مباشرة.
و اوصافها سمراء اللون ، تبلغ من العمر 15 عاماً طويلة القامة، متوسطة الحجم ، ترتدي زيّ المدرسة، (ازرق و طرحة بيضاء).
الخرطوم: (كوش نيوز)
5 تعليقات
الله يسترها وترجع لاهلها سالمة ان شاء الله …
و مايكون وهمها واحد وهمى بوهمة انتى كنداكه وخليك ترس .. وتعالى صبيها …
اللهم احفظها بحفظك واحميها وارجعها لاهلها سالمة عاجلا غير اجل.
هذا حدث اثناء المظاهرات وهؤلاء المتظاهرين قفزوا بالحائط على مدرسة البنات واختطفت البنت .
ياجامع يارقيب
عندنا 3 بنات في نفس عمر البت دي هربن مع 3 ذكور { طيعا ما بقدر اقول رجال لانه كلمة راجل دي عندها دلالات ما بعدها !! ف ما اي ذكر هو راجل !! عموما الرجال ماتوا في غزوة بدر الكبري ، والذكور الموجودين ديل الله خلقهم عشان يولع بيهم النار بعدين } المهم نرجع ل موضوعنا بناتنا القاصرات ديل قبضوهن في ولاية حدودية وجابوهن راجعات وشلتوهم ودقوقهم دق العيش ، وكل واحده في ساعتها عرسوا ليها ابو القدح ، وفرضوا عليهن رقابة وحراسة مشددة وجردوهن من كل ادوات التكنولوجيا ، والحمدلله ديل ياهن كل ما يصحن الصباح يلعن في ابو القدح واليوم الاسود الرماهن مع ابو القدح ، ويتحسرن على فشل خطة الهروب الغير مسبوكة ..
# على العموم امشوا شركة الاتصالات وراجعوا المكالمات حقتها ، والله يجمعكم بيها