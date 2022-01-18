اختفاء طالبة ثانوي بحي “شمبات” بالخرطوم في ظروف غامضة





تداولت عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، نبأ اختفاء طالبة ثانوي سودانية، بحي “شمبات” بالعاصمة الخرطوم، في ظروف غامضة، مما أقلق ذويها.

وأفادوا أن الطالبة “نداء عصام الدين عثمان” ، تدرس في مدرسة عزت الشامي الثانوية، الصف الأول تسكن بحي شمبات، شمالي الخرطوم.

خرجت من المدرسة لشراء مياه صحة، من متجر بالقرب من المدرسة، يقابل مدرستها مباشرة.

و اوصافها سمراء اللون ، تبلغ من العمر 15 عاماً طويلة القامة، متوسطة الحجم ، ترتدي زيّ المدرسة، (ازرق و طرحة بيضاء).

الخرطوم: (كوش نيوز)