جرائم وحوادث

شاهد بالصور.. تصدع مفاجىء لعمارة بالخرطوم يصيب سكانها بالهلع والدفاع المدني يتدخل لإجلائهم

2022/01/18
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عمارة اركويت

استيقظ سكان عمارة سكنية بضاحية أركويت مربع 65 بالعاصمة السودانية الخرطوم، على وقع تصدع وميول حاد في البناية التي يقطنونها مما أثار وسطهم الرعب والهلع.

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و تسبب تصدع العقار في حبسهم بداخل البناية المرشحة للسقوط لانغلاق باب السلم جراء فقدان البناية لتوازنها.

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وهرعت قوات الدفاع المدني، إلى موقع الحادثة لاجلاء السكان العالقين بالادوار العلوية، وصدرت اوامر محلية لجيران المبني بضرورة إخلاء منازلهم والمغادرة بعيدا عن المبنى الآيل للسقوط حفاظا على حياتهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/01/18
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