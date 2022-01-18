شاهد بالصور.. تصدع مفاجىء لعمارة بالخرطوم يصيب سكانها بالهلع والدفاع المدني يتدخل لإجلائهم





استيقظ سكان عمارة سكنية بضاحية أركويت مربع 65 بالعاصمة السودانية الخرطوم، على وقع تصدع وميول حاد في البناية التي يقطنونها مما أثار وسطهم الرعب والهلع.

و تسبب تصدع العقار في حبسهم بداخل البناية المرشحة للسقوط لانغلاق باب السلم جراء فقدان البناية لتوازنها.

وهرعت قوات الدفاع المدني، إلى موقع الحادثة لاجلاء السكان العالقين بالادوار العلوية، وصدرت اوامر محلية لجيران المبني بضرورة إخلاء منازلهم والمغادرة بعيدا عن المبنى الآيل للسقوط حفاظا على حياتهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)