شاهد بالفيديو: سرقة هاتف طالب سوداني من قبل (تسعة طويلة) .. شاهد ماذا فعل زملاءه





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطالب بكلية الطب بادر زملائه بشراء هاتف له عقب سرقة هاتفه من قبل عصابة (تسعة طويلة)بأحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم





https://fb.watch/aC7wvGeJqb/

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذرف الطالب الدموع بعد رؤية الهاتف الذي قدمه له زملاء الدفعة داخل الكلية تعويضاً لهاتفه المسروق.

الطالب بعد رؤية المفاجأة المقدمة له لم يستطع التعبير عن شكره وامتنانه لأصدقائه وغلبت عليه الدموع ولكن أصدقائه منعوه البكاء وأخبروه بأنها هدية بسيطة من الدفعة كما تمنو أن تنال إعجابه.

الخرطوم:(كوش نيوز)