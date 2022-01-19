الارصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بشقيهافي معظم انحاءالبلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان انخفاض طفيفا فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى معظم انحاء البلاد خلال ال 24 ساعة القادمة.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية حتى الاواسط والاجزاء الغربية من البلاد. ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من أبوحمد، دنقلا، كريمة، كسلا، كوستي، أم بنين، أبو نعامة، الدمازين وزالنجي، فيما تنشط حركة الرياح فى كل من وادي حلفا، بورتسودان، شلاتين، الخرطوم، شندي، حلفا الجديدة، الدويم، ود مدني، القضارف، سنار، الأبيض، الضعين وبابنوسة، كما يتوقغ هبوب أتربة مثارة فى حلايب، عطبرة، الجنينة، النهود، نيالا، رشاد وكادوقلي.

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