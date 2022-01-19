عودة التيار الكهربائي الي مدينه بورتسودان تدريجياً





اوضح المهندس عثمان ضو البيت مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة بأنه قد تم تغيير نظام التشغيل في البارجه التركيه بواسطة فريق عمل من شركات الكهرباء وشركة بشائر وبذلك بدأت تعود الكهرباء تدريجيا الي مدينة بورتسودان والعمل جار لاستكمال عودة التيار لوضعه الطبيعي خلال الساعات المقبلة .

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بورتسودان قد تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة العطل الذى نتج عن اصطدام شاحنه تجارية بأحد ابراج الخط الناقل والعمل جار لاصلاح العطل . واشاد المهندس عثمان ضو البيت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق المهندسين من شركات الكهرباء وشركة بشائر لاستكمال اصلاح العطل.

سونا