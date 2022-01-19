المحكمة تحدد جلسة لبدء محاكمة إبراهيم غندور و آخرين





ددت إحدى محاكم الخرطوم الثالث و العشرين من الشهر الجاري لعقد أول جلسة لمحاكمة وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور و آخرين.

و أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ؛ أحمد السنوسي في تصريح ل”باج نيوز “أن النيابة وجهت للمهتمين ثلاث تهم شملت “تقويض النظام الدستوري ، إثارة الحرب ضد الدولة ، تكوين منظمات إرهابية”.

الجدير بالذكر أن أبرز المتهمين بالإضافة لغندور هم محمد علي الجزولي و القيادي بالنظام السابق ؛ أنس عمر .

و في الثاني عشر من الشهر الجاري دخل المتهمون في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.

باج نيوز