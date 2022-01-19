شاهد بالفيديو: المطربة الجبلية من الغناء و(الهجيج) إلى مدح المصطفى صل الله عليه وسلم و دهشة بمنصات التواصل





بعد أن خلقت ضجة اسفيرية بإنتاج أغنيتها “سودانا فوق” المطربة الجبلية تتجه إلى خوض تجربة مغايرة تلك المرة حيث أقدمت على إنتاج مدحة في الحبيب المصطفي صل الله عليه وسلم وتم تداولها بعدد من مواقع التواصل الإجتماعي.



https://fb.watch/aDsMpeyrJY/

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت الجبلية دهشة رواد مواقع التواصل عقب ظهورها بتقديم عمل مختلف لم يكن يتوقعه منها جمهورها ولكن بعضهم علق “الجبلية عايزة تشغل الناس وتخليهم يركزو مع المدحة”.

الخرطوم :(كوش نيوز )