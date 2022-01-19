شاهد بالصورة.. في مشهد طريف.. برودة الطقس تدفع مواطن سوداني لابتكار حِيّلة لغسل ملابسه





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر مشهدا طريفا لمواطن سوداني، اضطره الطقس البارد إلى ابتكار حيلة لغسل ملابسه، وذلك من “تحت غطاء” سميك.

وعلقت إحدى الصفحات الاخبارية على المشهد بقولها بسبب برودة الطقس، اضطر هذا الشاب لغسل ملابس العمل من تحت البطانية.

وتشهد عدد من ولايات السودان موجة برد قارسة وصلت في شمالها إلى 4 درجات مئوية، كما وصلت اليوم إلى 12 في ساعات الصباح بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)