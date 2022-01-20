خلافات بمبادرة الادارة الأهلية للوفاق الوطني





إشتدت الخلافات بين مكونات الادارة الأهلية للوفاق الوطني والتي تعقد مؤتمراً اليوم بقاعة الصداقة حيث أفادت مصادر (الجريدة) بأن الهدف منه هو دعم المكون العسكري سياسياً ، وكشفت المصادر أن اللجنة تسلمت حتى الآن أكثر من 100 مليار جنيه وقامت بتسكين عضوية المؤتمر بفندق فخيم بالخرطوم ، وأوضحت المصادر أن خلافات حادة نشبت بين اللجنة وهيئة الادارة الأهلية بجبال النوبة التي استنكرت استبعادها من المؤتمر كما انشقت قبائل البطاحين والجموعية والقريات ورفضت المشاركة فيما رفضت قيادات وزعمات أهلية ما أسمته بالمتاجرة التي يقوم بها أنصار النظام البائد بقيادة صديق ودعة للزج بالقبائل في اجندة سياسية لاعلاقة لها بها خاصة وأنه نصب نفسه سلطاناً باجراءات غير صحيحة فرضها النظام البائد على أعيان قبيلته.

صحيفة الجريدة