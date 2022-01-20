الحزب الشيوعي : زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم لدعم الانقلاب العسكري





استبعد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن يكون الهدف من زيارة الوفد الاسرائيلي الذي وصل الخرطوم أمس ايجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، وقطع كرار في تصريح لـ(الجريدة) أن الغرض من زيارة الوفد الاسرائيلي تدعيم الاطار السياسي للسلطة الانقلابية والمكون العسكري، وأشار الى أن الزيارات الاسرائيلية السرية للبلاد ظلت متكررة منذ عهد الحكومة الانتقالية السابقة ابان حقبة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتأتي بذريعة دعم المكون العسكري.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة