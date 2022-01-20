الحرية والتغيير تلتقي الوفد الامريكي وتطالب بوقف الانتهاكات





التقت قوى الحرية والتغيير الوفد الأمريكي وأكدت على لسان الناطق باسمها وجدي صالح مطالبتها بانهاء الحالة الانقلابية ووقف الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل.

وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله بأن الاتجاه إلى الاضراب العام خطوه لتجريد قوى الانقلاب العسكري من الأسلحة الفتاكه التي تواجه بها الحراك ، وقال لـ(الجريدة) بان اتساع نطاق الملحمة الشعبية وبسالات المشاركين فيها و إصرار الشعب أوصل سلطة الانقلاب إلى الاعتماد كلياً على استخدام العنف الوحشي إلى أقصى مدى داعياً القوى الحادبة على الانتقال الديمقراطي ومقاومة الانقلاب إلى بلورة جبهة شعبية عريضة للديمقراطية والتغيير لحشد أكبر قاعدة وصولا لإسقاط النظام وإقامة البديل الوطني المدني الديمقراطي.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة