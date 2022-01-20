إرتفاع طفيف في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ارتفاعاً طفيفاً فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي فى معظم أنحاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأشارت النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس هي مرتفع جوي يتمركز فى الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا ، ابوحمد ، دنقلا ، كريمة ، شندي ، كسلا ، حلفا الجديدة ، ود مدني ، القضارف ، الفاشر و، سنار ، كوستي / أم بنين ، ابو نعامة ، الدمازين والضعين ، فيما تنشط حركة الرياح فى كل من بورتسودان ، شلاتين ، عطبرة ، الخرطوم ، الأبيض ، الدويم ، الجنينة ، الأبيض ، النهود ، كادوقلي ، زالنجي وبابنوسة .

ووفقاً للنشرة الجوية أن توقعات أتربة مثارة فى نيالا ورشاد وأمطار ليلية فى حلايب.

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