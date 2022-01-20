قمعيات ووحشيات البرهان وحميدتي البربرية !!





د. بشير إدريس محمدزين

• هل بإمكانكم أن تتصوروا إلى أي مدى يصمم هذا البرهان وهذا الحميدتي أن يكونا متوحشَيْن وبربريَّيْن ؟!

• هل هذان المخلوقان من صلب هذا الشعب، ومن طينته ؟!

• البرهان وحميدتي مسؤولان مباشرةً عن كل هذا الكُره والسادية والوحشية التي لم نكَد نسمع ببعضِ أشكالها قط !!

• الضرب المباشر على الرأس والعنق والصدر بعبوات البومبان لتتحول هذه العبوات إلى رصاص قاتل (أكثر من ٢٥٪ من القتلى بضرب مباشر بعبوات غاز حسب الأمم المتحدة) !!

• ضرب المستشفيات مباشرةً وقصداً بعبوات الغاز..

• إقتحام المستشفيات وضرب الأطباء والمرافقين والممرضين بلا رحمة، بإصرار وقصد !!

• إنتزاع جرحى من داخل المستشفيات، ومن أيدي الأطباء، وهم ينزفون، وبعضهم من غرف العناية المركزة وحالتهم خطيرة إمعاناً في القتل العَمد !!

• ضرب مواكب مشيعي الشهداء بعبوات الغاز مباشرةً !!

• ضرب سرادقات عزاء الشهداء بعبوات الغاز مباشرةً، وإعتقالات من داخلها !!

• تعمُّد إسقاط جثامين الشهداء من أيدي المشيعين، وضرب الجثامين ذاتَها بالرصاص مباشرةً..تخيلوا !!

• تبقى فقط أن ينبشوا قبور الشهداء ويحرقوها..وربما فعلوا !!

• البرهان وحميدتي يسوقان الناس إلى الجحيم ولكن حتماً هما يتقدمان إليها بأعجل مما يتصوران !!!

صحيفة التحرير