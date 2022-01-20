



انتهازية القوي السياسية في البحث عن السلطة!!

تعيش البلاد حالة من فقدان الوجهة،،والسبب الرئيسي في ذلك تلك الاحزاب التي تسيدت الساحة السياسية بعد الثورة،،،قوي الحرية والتغيير والتي رفعت لواء التغيير وتبنت شعارات الثورة،،حرية سلام عدالة،،،وتحت هذا الغطاء تسلمت قيادة البلاد،،وقادتنا الي ما نحن فيه اليوم،،اذاقتنا سوط عذاب،،،وبعد المياه التي جرت تحت حكمها البائس،،،والانقلاب الذي اطاح بعرشها،،،تعود مرة اخري تبصبص حول السلطة لا هم لها سوي الاستحواذ علي منافعها،،،فبجانب التسريبات التي فضحتها في سعيها للتقارب مع العسكر طمعا في فتات السلطة،،في الوقت التي تجاهر بعدائها الالد للعسكر وترفع اللاءات الثلاث،،،لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية،،،

ولما كان الباطل لجلج،،،فان البيان الممهور بتوقيعات قيادات قوي الحرية والتغيير والذي قدم لمبعوث الامم المتحدة بالموافقة علي المبادرة اظهر انتهازية هذه القوي،،،فبجانب استنجادهم بالاجنبي لاسقاط الانقلاب،،،فان مطلبهم الاساسي والذي دونه خرط القتاد،،هو السلطة المدنية المختارة من قوي الثورة والتغيير،،وهي القوي التي ذكرت في البيان حصريا،،قوي الحرية والتغيير،،لجان المقاومة،،قوي الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة علي اتفاق جوبا،،القوي السياسية التي كانت جزءا من الحرية والتغيير في 11ابريل وخرجت لاحقا،،هذه هي القوي المالكة لحق اختيار السلطة المدنية،، هذه العقلية والتي قادت البلاد الي النفق المظلم لم تتغير بعد،،لانها عقلية انتهازية تتبني مواقف سياسية او توجهات فكرية لا تومن بها لانها تتخذها مجرد اقنعة لاخفاء سعيها الحثيث لتحقيق او حماية مصالح ذاتية،،تعني الانتهازية ببساطة ان يغير المجموعة او الفرد مواقفه السياسية واراءه طبقا لتغير الظروف،،،والتكتلات الانتهازية تلتقي داخلها مصالحهم المشتركة في فترة معينة ويمكن ان تنفض بمنتهي البساطة والسهولة اذا زالت الظروف التي اقتضته،،ويمكن ان تلتئم ثانية بنفس الشكل او بشكل مختلف اذا استجدت ظروف اخري،،فهم علي اهبة الاستعداد دائما للرقص علي اي حبل او ركوب اي موجة مواتية او التهام الطعام علي اية مائدة متاحة دون اي حرج او حساسية،،،،

هذه المجموعة الانتهازية ليست لديها ما تقدمها للمجتمع،،،

المتتبع لمسيرة قوي الحرية والتغيير لا يحتاج الي درس عصر لاسقاط صفات الانتهازية عليها تماما،،،الان بعد ان فقدت اي ارضية جماهيرية،،ذهبت تبصبص حول شباب المقاومة املا في اتخاذها مطية للعودة الي السلطة،،ولكنها ادركت ان الشباب قد شبوا عن طوقها،،لم يعودوا خبئا ولا

يخدعهم الخب،،،فضربت اخماسا في اسداس فولت وجهها شطر المجتمع الدولي،،تريد من المجتمع الدولي اسقاط الانقلاب ومن ثم تسليمها كامل السلطة،،فطبيعة الصراع عندها هي التي فجرها انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر،،،اختزال بائس للصراع في البلاد منذ الاستقلال والذي لم يجد اي تسوية تاريخية تدفع بالبلاد الي الامام موحدة تظللها العدالة والمساواة،،،

قوي التغيير والحرية تريد ان تعود الي السلطة ليس عبر تفويض شعبي ولكنها علي اسنة الاستكبار العالمي،،،،هرولة من بعد هرولة،،تمسك بالمبادرة الاممية،ثم تتعلق باهداب اصدقاء السودان،،الطلب واحد ازيحوا العسكر وسلمونا السلطة ببريقها،،،هذا مبلغهم من السعي،،فات عليهم ان المعادلات السياسية قد انقلبت راسا علي عقب،،،وان مضمار السباق يتزاحم عليه الكثيرون،،اكثر وطنية وقوة ورشدا،،،،

يتواضع العقلاء للجلوس مع الجميع بحثا عن مخرج امن للبلاد والعباد،،و ينتفخ الجهلاء بطرا ورئاء،،،وكل اناء بما فيه ينضح،،،وللحديث بقية،،والسلام

بارود صندلرجب/المحامي