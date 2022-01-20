منح الإقامة الذهبية بدولة الإمارات للروائي السوداني “أسامة رقيعة”





حصل المستشار القانوني والروائي السوداني المعروف أسامة رقيعة على الإقامة الذهبية من دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة وهي إقامة طويلة المدى تمنح للكفاءات وذوي التخصص.

المستشار القانوني والكاتب أسامة رقيعة روائي سوداني مبدع صدرت له عدة روايات منها، زهور البلاستيك، والوتر الضائع، واللحن المفقود، خواطر وترحال، وأحداث منتصف النهار، و غيرها.

الجدير بالذكر أن الإقامة الذهبية تم إقرارها بدولة الإمارات في العام قبل الماضي .

وأشهر الذين منحوا الإقامة الذهبية من العالميين هم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي بول بوغبا والفنان راغب علامة،ومحمد رمضان، وهاني شاكر، بالإضافة للعديد من النجوم والمشاهير حول العالم وبذلك ينضم الروائي والمستشار القانوني السوداني أسامة رقيعة لهذه الكوكبة الفريدة من النجوم الذين يتمتعون بالإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الخرطوم (كوش نيوز)