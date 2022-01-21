العلماء يتوقعون موعد انفجار الشمس وهلاك كوكب الأرض





لا يعد تحديد العمر الافتراضي للشمس بذلك الأمر الهيّن، لا سيما وأننا بالكاد نستطيع اكتشافها. ومع ذلك، تمكن العلماء من تحديد بعض النقاط الرئيسية حول مستقبل الشمس، بما في ذلك نهاية عمرها الحالي. وتوقع العلماء أن المرحلة الحالية من دورة حياة الشمس ستنتهي بعد 5 مليارات سنة من الآن.

ووصولاً لتلك المرحلة، سيكون النجم الهائل الموجود في مركز نظامنا الشمسي قد أكل معظم الهيدروجين الكامن في نواته، حينها ستموت الشمس وستصبح عملاقًا أحمراً سيتوقف عن توليد الحرارة عن طريق الاندماج النووي.

تقول وكالة ناسا الفضائية إن النواة ستصبح غير مستقرة وستنكمش في هذا الوقت تقريبًا، مما سيترتب عليه توسّع الطبقات الخارجية للشمس. هذا التوسع سيبتلع كوكبي عطارد والزهرة بالتبعية، وستضرب الرياح الشمسية القاسية القادمة من الشمس كوكب الأرض وستجردها من المجال المغناطيسي الذي يولد غلافها الجوي.

وفي حين أن هذه الفكرة مخيفة، إلا أنه من المحتمل ألا تكون البشرية موجودة لمعايشة هذه الأحداث. حيث وفقًا للعلماء، ستتبخر محيطات الأرض بفعل الطاقة التي تنتجها الشمس بعد مليار سنة من الآن. وفي ذلك الوقت، سيزداد سطوع الشمس أيضًا بنحو 10%، وربما لهذا السبب سيركز الكثير من الناس على السفر إلى الفضاء والانتقال للعيش في كوكب آخر. هذا لن يسمح فقط للبشرية بالبقاء على قيد الحياة، ولكنه سيعطينا موطنًا جديدًا نذهب إليه عندما تموت الشمس في ذلك الوقت.

المصري لايت