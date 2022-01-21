مصري يفاجئ مبروك عطية بسؤال”مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا فما الحكم؟”.. شاهد: ردة فعل الداعية





فوجئ الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية لجامعة الأزهر، بسؤال غريب من نوعه، من رجل يشكو زواج امرأته من رجل آخر.

ووجه الرجل الذي ظهر صوته في فيديو بثه الدكتور مبروك على قناته عبر “يوتيوب”، سؤاله قائلًا: ” مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟”.

وتساءل الدكتور مبروك في صدمة: “إزاي يعني تجمع بينكم انتوا الاثنين، وإزاي تقول هذا الكلام”، مضيفًا:”هل كونك عارف إن مراتك تجمع بينك وبين آخر وأنت تعلم ذلك يبقى كدا أنت راجل؟”.

وأكد عميد الدراسات الإسلامية السابق على بطلان عقد زواجها من الرجل الثاني، وصحة زواجها من السائل، ولكن تسريحها من باب أولى.

المرصد