والى القضارف المكلف يتفقد مشروع المياه بسدى عطبرة وسيتيت





وقف والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبد الرحمن محجوب خلال زيارته الجمعة لمجمع سدى عطبرة وسيتيت برفقة عدد من المسؤولين على سير العمل في مشروع الحل الجذرى لمياه القضارف وفقا للبرنامج المعد لاكمال المشروع فى موعده المضروب وذلك عبر التنوير الذى قدمه ألمهندس المقيم بمجمع السدين عن سير العمل. .

و أوضح الوالي المكلف وفق (سونا) أن اكتمال مشروع الحل الجذري لمياه القضارف سينهي معاناة المواطنين من العطش مجددا عزم حكومة الولاية علي تسخير كافة امكانياتها لبلوغ الهدف المنشود كما تفقد الوالي المكلف محطة التوليد التى تنتج ٣٢٠ ميقاواط من الكهرباء.

كوش نيوز