



الصخور المتشققة والمتحللة تحت أساسات سد النهضة

بسبب تلك التشققات يتم تسريب كميات ضخمة تحت أساسات سد النهضة سواء الخرساني أو سد السرج…

من المعروف أن أساسات سد النهضة قد بنيت على طبقة صخرية متحللة تصل فيه قيمة الــ RQD قرابة 10% فقط .. بمعني أننا لو عملنا (Coring) فلن تكون نسبة الــ RQD أعلى من 20% بأي حال من الأحوال .

وهذا أمر منطقي تماما .. فمنطقة بناء سد النهضة كانت في الأصل غابات إستوائية عتيقة .. حيث تنموا الأشجار الضخمة القادرة بجذورها القوية تفتيت صخور المنطقة .. ثم إذا ماتت الشجرة سقطت على أرض الغابة وتعفنت وتحولت لأحماض تمزج مع المياه بالمنطقة وتتحول إلي أحماض تأكل وتفتت تلك الصخور المتشققة لتحولها إلي تربة تعرف بالتربة الــ Residual soil وهي تربة في أصلها (صخور) .. ويكفي القول هنا أنه وفقا للشركة الإيطالية التي قامت بعمل الأبحاث الحقلية لسد السرج قولها أن 3600 متر من هذا السد مبني على تربة Residual soil وليس (قاع صخري).

البناء على صخور متحولة أو تربة Residual soil هو ليس بمشكلة بشرط أن تبني معه في نفس الوقت ستارة (تسريب) قوية تمنع زيادة التسريب من حيث السرعة بحيث لا تزيد عن 5-8 سم في الثانية وإلا تحول الأمر لمشكلة تكوين (أنابيب أو قنوات أو ما تعرف بــ seepage channel وهي بداية حدوث الــ piping ( الأنبوبية) أي تحول المياه لما يشبه (خراطيم مياه تحت أساسات السد) وهذا أمر خطير جدا يؤثر على سلامة السد.

سد السرج يجلس على 3600 متر من التربة الــ Residual soil وليس (قاع صخري). بمعني إحتمالية حدوث (الأنبوبية) أعلى بكثير من حدوثها بالسد الخرساني والذي بني على تربة ربما أفضل قليلا من تربة (سد السرج).

إلا أنه لازال الأمر فنيا (في مشكلة) في حالة عدم قيام ستارة (التسريب) seepage cutoff curtain بدورها في تخفيض سرعات (التسريب) حيث ستؤدي إلي (تفريغ) دائم لمياه البحيرة وتخفض منسوب البحيرة بشكل كبير من خلال زيادة حجم (الفواقد).

قول البعض وتحديدا الدكتور (عباس شراقي) أن سد النهضة مبني على صخور (صلبة) لينفي ظاهرة التسريب .. هو كلام غير سليم بتاتا بل أنه يتعارض أيضا مع تصريحات له سابقا تؤكد بأن سد النهضة مبني على تربة صخرية (متحللة).

على أي حال سوف أكتب موضوع تفصيلي عن (سد السرج) وخطورته من الناحية الفنية على أمن (مصر والسودان)

د. محمد حافظ

