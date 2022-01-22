راش: عدد الشهداء ارتفع الى 74 شهيداً





كشفت رابطة الاطباء الاشتراكيين عن ارتفاع عدد للشهداء الذين استشهدوا منذ إنقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي إلى ٧٤ شهيد وشهيدة، وأوضحت في بيان تحصلت (الجريدة) منذ صباح ٢٥ أكتوبر الماضي وحتى ٢١ يناير باستشهاد الترس محمد فيصل (شعيرية) وصل عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص اللجنة الامنية لنظام البشير الى (٧٤) شهيدا وشهيدة ، واكدت بان المعلومات المتوفرة لدى رابطة الاطباء الاشتراكيين ان اغلب قوائم الشهداء المتداولة لم تذكر اسم الشهيد صلاح عبد الله ذو الـ٤٠ عام والذي اصيب بطلق ناري في الرأس يوم ٣٠ اكتوبر ، واستشهد يوم ٣ نوفمبر وهو في طريقه مابين مستشفى اسيا الى مستشفى امدرمان التعليمي.

الخرطوم :فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة