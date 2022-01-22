الصحف تتبنى مشروع إعادة المكتبات بالأسواق





لضمان مستقبل جيد للمهنة..

أمن عدد من ناشري الصحف على المخاطر الكبيرة التي تواجه صناعة الصحافة بالسودان واستمراريتها في ظل الارتفاع المخيف لأسعار مدخلات الطباعة مطالبين الدولة بحلول عاجلة لتخفيض وإلغاء الرسوم الكثيرة التي تعيق صناعة الصحافة، وأمن ملاك الصحف والناشرين على أهمية دفع الدولة لإعادة أكشاك بيع الصحف والمكتبات التي تمت إزالتها خلال العهد البائد وأثر ذلك على مبيعات الصحف وأضعف الإقبال عليها، وقالت رقية الزاكي رئيس تحرير صحيفة الحراك السياسي إن الصحافة السودانية لم تعد لها أسواق بعد أن تم إعدام أكشاك المكتبات بالعاصمة والولايات، وهذا أمر مؤسف جداً أن تكون عاصمة مثل الخرطوم خالية من المكتبات مشيرة الى أن القراء لا يعرفون أين تباع الصحف، وطالبت في حديثها لقناة النيل الأزرق ناشري الصحف والصحافيين بالضغط على الدولة لإعادة إنشاء المكتبات بالأسواق والشوارع باعتبارها منابر ثقافية.

صحيفة اليوم التالي