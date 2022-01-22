مدير المواصفات يدعو للتعاون لضبط السلع المنتهية الصلاحية في الأسواق





أكد دكتور سامي بلة ابراهيم مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة لديها أكثر من 6 آلاف و 500 مواصفة وهناك مواصفات ملزمة بقرارات ولها قانون خاصة السلع الاستراتيجية التي لها تأثير على صحة الإنسان والحيوان. وقال سامي في تصريح صحفي إن هناك مواصفات غير ملزمة، مشيرا إلي أن الهيئة لديها 22 فرعا منها 18 بولايات السودان، مؤكداً على أن كل الصادر والوارد يلزم مروره عبر المواصفات والتأكد من مطابقته للمواصفة. وقال مدير المواصفات حول السلع المنتهية الصلاحية فى الاسواق إن هناك جهات اخري تشارك الهيئة وتعمل حملات تفتيش ورقابة كالهيئة السودانية لحماية المستهلك ونيابة وشرطة المستهلك ووزارة التجارة وكل الجهات المختصة منوها الي أهمية دور المستهلك والمواطن لمعرفة مدة صلاحية السلعة والتبليغ الفوري اذا ما إنتهت مدتها. ودعا د. سامي الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمستهكين والجهات المختصة للتعاون والمشاركة في ضبط السلع المنتهية الصلاحية في الأسواق .

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