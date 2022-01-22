بالتزامن مع زيارة حميدتي .. السلطات الإثيوبية تطلق سراح (25) سوداني





كشف حاكم إقليم النيل الأزرق ؛ أحمد العمدة عن إطلاق السلطات الإثيوبية لسراح (25) من المواطنين السودانيين المسجونين بحاضرة إقليم بني شنقول “أصوصا”.

و أوضح العمدة في تدوينة على فيسبوك السبت اطلع عليها “باج نيوز” أن الخطوة تأتي تتويجاً للبرتكولات الموقعة نهاية العام الماضي في مؤتمر تطوير العلاقات الحدودية بين إقليم النيل الأزرق و إقليم بني شنقول – قمز ، و تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

و تقدم العمدة بشكره للقنصلية السودانية بإقليم بني شنقول لمتابعتها الأمر لحين إطلاق سراح السجناء مؤكداً أن جهود الطرفين ستتواصل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه و بالأخص في المجالات الأمنية التي تخص الحدود و قضايا التجارة.

باج نيوز