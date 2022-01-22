شاهد بالصور.. شاب سوداني عصامي يستثمر في بيع أطباق الفاكهة على نحو مثير للشهية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لشاب سوداني عصامي يستثمر في بيع أطباق الفاكهة على نحو مثير للشهية في أحد أسواق العاصمة.

وذكر مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، أن الشاب قد ابتكر تقديم قطع الفاكهة الطازجة والمغطاة بالشوكولاتة أحياناً، بشكل لذيذ، للتجار والمتسوقين بسوق سعد قشرة شمالي الخرطوم.

ويحظى محله بتدافع كبير للزبائن، نتيجة للطريقة التي ابتكرها لتقديم قطع الفاكهة المتنوعة والمزودة للطاقة في ظل تعب و رهق الأسواق.

الخرطوم: (كوش نيوز)