منوعات

شاهد بالصور.. شاب سوداني عصامي يستثمر في بيع أطباق الفاكهة على نحو مثير للشهية

2022/01/22
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شاب عصامي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً  لشاب سوداني عصامي يستثمر في بيع أطباق الفاكهة على نحو مثير للشهية في أحد أسواق العاصمة.

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وذكر مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، أن الشاب قد ابتكر تقديم قطع الفاكهة الطازجة والمغطاة بالشوكولاتة أحياناً، بشكل لذيذ، للتجار والمتسوقين بسوق سعد قشرة شمالي الخرطوم.

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ويحظى محله بتدافع كبير للزبائن، نتيجة للطريقة التي ابتكرها لتقديم قطع الفاكهة المتنوعة والمزودة للطاقة في ظل تعب و رهق الأسواق.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/01/22
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