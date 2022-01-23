الكشف كواليس زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم





كشف مصدر واسع الاطلاع كواليس زيارة الوفد الإسرائيلي مؤخراً للخرطوم. وقال المصدر- الذي اشترط حجب إسمه- إن الوفد اتفق مع قيادة قوات الدعم السريع على توفير الدعم التقني من جانب إسرائيل لمشروعات زراعية خاصة بالدعم السريع. وذكر المصدر بحسب “دارفور24” أن الاتفاق تم بخصوص مشروع بغرب أم درمان بجانب مشروع آخر يقع في مساحة 250 ألف فدان غرب شندي. وقال المصدر أن الزيارة هي امتداد لزيارات عديدة تمت بشكل سري، من بينها زيارة مسؤول أمني إسرائيلي الخرطوم في وقت سابق استضافته قيادة الدعم السريع في أحد مساكنها الخاصة لأسباب تأمينية.

وقال المصدر إن الزيارة الأخيرة استهدفت الدعم السريع بشكل رئيسي، مشيراً إلى أن قيادة الدعم السريع باتت تسعى لتقوية علاقاتها مع إسرائيل وتابع “على الرغم من أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان هو من أسس للتطبيع، لكنه لم يعد الرجل الأول في هذا الملف”.

صحيفة الحراك السياسي