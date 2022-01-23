ثورة وقودها الزغاريد





ضمير المتكلم

نبيل غالي

* نحن أو الفوضى!!

* هذا ما كان يردده ويجري على ألسنة صقور النظام السابق.

* بما يعني أن نظام البشير هو صمام أمان الوطن وحائط صد الانفلات الأمني.

* وأتت ثورة ديسمبر الشاهقة.

* وفي أيامها وشهورها الأولى انكمش الفلول في جحورهم وكل منهم يتحسس رقبته.

* وأيضاً انكمش كما القنفذ النطيحة والمتسلقون.

* وكانوا خائفين مرتعشين.

* ولكن لم يمر العام على الثورة حتى اكتشف الفلول وبخبرتهم أن الأمور تسير في صالحهم.

* فخرجوا من مخابئهم و(بعين قوية) كشروا عن أنيابهم..

* وبعضهم بلا حياء ادعوا أنهم من الثوار!!

* وبعد انقلاب 25 أكتوبر من العام 2021م.

* أخذت نبوءة (المخلوعين) تتحقق (نحن أو الفوضى)!!

* فأصبح النهب جهاراً نهاراً.

* وأسعار السلع واصلت تحركها في معدلات غير مسبوقة.

* ولم يكتوِ بذلك سوى الفقراء والبسطاء.

* وازداد الأثرياء تخمة.

* وصارت ملامح (الفوضى) تسري في النسق السياسي والاقتصادي.

* وحدث كل ذلك لأن الثورة رٌزئت ومنذ ميلادها بحكومة انتقالية شقها المدني ساكن ومرتعش ومتهاون.

* حتى انهدم المعبد عليها بقرارات 25 أكتوبر!!

*ودخل الوطن في حالة أشبه بالغيبوبة.

* وحدث الترويع والقتل للثوار إبان مواكبهم (السلمية).

* والقتلة كأنهم كائنات فضائية لا أحد يستطيع القبض عليهم.

* إن الأطياف الظلامية تعبث بالوطن.

* ومن يعتقد أن (العابثين) فقط فلول نظام البشير فهو واهم!

* فهناك (متحور) آخر من متحورات الثورة المضادة الكورونية..

* هذا المتحور لا يريد للثورة أن تستكمل مسارها.

* بيد أن الثوار لم يفقدوا الأمل.

* لأن الثورة هي سياسة النفس الطويل.

* الشباب هم طليعة قوى الثورة، وقد أكدوا تمسكهم بتطلعات وأهداف ثورة ديسمبر.

* وما عاد هناك حاجز يسمى (الخوف)..

* وهذا يذكرنا بسيناريو جمهورية تشيلي في عهد الجنرال بيونشيه.

* حيث كانت الجموع من شعب تشيلي تسير في الشوارع حاملة الشموع وهي تهتف وتغني.. إلى أن سقط بيونشيه!

* وهنا كان وما يزال طبل العز يضرب مع الزغاريد..

صحيفة اليوم التالي