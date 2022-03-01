نبيل غالي يكتب.. شملة كنيزة!!





* (قد) أول:

* وأل(قد) بداهة كما تعرفون هو (الثقب) متسعاً كان أو ضيقاً..

* ولا أُحبَّذ تفسير مثل (شملة كنيزة) لأنه معلوم للجميع..

* و(شملة كنيزة) عنوان لإحدى القصائد الشاهقة لمبدعنا الراحل الشاعر القدال..

* ومشهدنا السياسي والاقتصادي والأمني صار مثل (شملة كنيزة)..

* فإن تدثر بها أي سياسي أو قيادي عسكري حاكم سوف يظهر منه طرفاً (عارياً)..

* وحول هذا الطرف أو ذاك تُحلِّق مثل (الطائرات المُسَّيرة) دعوات أمهات الشهداء (ربنا يحرق حشاكم)!!

* وهي دعوات في رأينا تنفلق لها الأنهار وتتداعى الجبال، فكيف من كان قاتلاً؟!

* (قد) ثانٍ:

* السُلطة الحاكمة الآن تعمل بالمثل:

* (الجمل ماشي والكلب ينبح)..

* إن كان (جمل السلطة) ماشياً وليس المهم أن يكون ماشياً للأمام أو الخلف..

* فهذا الجمل يراهن الآن بأن الكلب سيتعب من النباح..

* وسوف تصيب (البحة) حباله الصوتية..

* بينما يغفل الجمل بأن الكلب سوف (يعقره) في أي منعطف.

* وحينها سوف يرى الجمل (عوجة رقبته)!!

* (قد) ثالث:

* الرجل الثاني في السُلطة (حميدتي) وببساطته المعهودة..

* يعلن أن هذا الوطن سوف يتحول إلى دولة (شحاتين)!!

* أي سوف يتم مد (القرعة)- وإن كانت ممدودة أصلاً- إلى الدول الشقيقة والصديقة ودول العالم الغربية والشرقية وصولاً إلى (الاسكيمو).

* يا(عيب الشوم).. وطن لديه موارد هائلة غير موجودة في أي دولة في العالم..

* ومع ذلك سوف يمد يديه ويردد (لله يا محسنين)!!

* أين يذهب عائد الذهب؟

* أين عائد الصمغ العربي والقطن ببذرته؟

* أين عائد ثروتنا الحيوانية؟

* وسوف تتوالى (أين) هذه حتى تصل إلى سؤال: من أين لك هذا؟

* إن أقصى ما كانت تطمح إليه الطفلة شهد في مطلع العام الجديد هو( خيمة)!!

* سوف يكون أقصى حلم أو أُمنية أن تجد طفلة سودانية (رغيفة) في مقبل الأيام!!

* (قد) رابع:

* كرم الله عباس والي القضارف سابقاً إبان حُكم المخلوع.. والقيادي الآن بتجمع المزارعيين الوطنيين..

* وفي تدشينه لحزب المزارعين.. وعلى ذمة ما أوردته جريدة (الوطن) قبل أكثر من أسبوع تقريباً..

* أكد كرم الله في كلمته أنهم سيواجهون (الصبية وقوى اليسار) ويقصد شباب المقاومة..

* وأعلن أن حزبه سيواجه الذين يقومون بالتترييس في الشوارع بـ(السياط والجلد)!!

* ها هو كرم الله عباس يعيدنا إلى زمن (بنطلون) السيدة لبنى أحمد حسين بما فيها من ذكريات (الجلد)..

* بل إن افتراء و(فرعنة) كرم الله عباس لم تتوقف بل زادت في غيها حيث أكد أن الذين تم اغتيالهم إبان المواكب السابقة ليسوا بـ (الشهداء) أنهم ماتوا (سنبلة) أو (فطيس)!!

* يالهول ما قاله كرم الله- الملك أكثر من الملك- ولكن هكذا (هُم-هُم)!!

* حتى الأرواح التي زهُقت ومازالت تزهق من شباب المقاومة استكثر عليها صفة (الشهادة)!!

* يا لفداحة ما سوف يصيب هذا الوطن عندما يشارك في حُكمه كرم الله عباس.. هذا إن فاز حزبه في الانتخابات القادمة!!

صحيفة اليوم التالي