نبيل غالي يكتب.. شملة كنيزة!!
* (قد) أول:
* وأل(قد) بداهة كما تعرفون هو (الثقب) متسعاً كان أو ضيقاً..
* ولا أُحبَّذ تفسير مثل (شملة كنيزة) لأنه معلوم للجميع..
* و(شملة كنيزة) عنوان لإحدى القصائد الشاهقة لمبدعنا الراحل الشاعر القدال..
* ومشهدنا السياسي والاقتصادي والأمني صار مثل (شملة كنيزة)..
* فإن تدثر بها أي سياسي أو قيادي عسكري حاكم سوف يظهر منه طرفاً (عارياً)..
* وحول هذا الطرف أو ذاك تُحلِّق مثل (الطائرات المُسَّيرة) دعوات أمهات الشهداء (ربنا يحرق حشاكم)!!
* وهي دعوات في رأينا تنفلق لها الأنهار وتتداعى الجبال، فكيف من كان قاتلاً؟!
* (قد) ثانٍ:
* السُلطة الحاكمة الآن تعمل بالمثل:
* (الجمل ماشي والكلب ينبح)..
* إن كان (جمل السلطة) ماشياً وليس المهم أن يكون ماشياً للأمام أو الخلف..
* فهذا الجمل يراهن الآن بأن الكلب سيتعب من النباح..
* وسوف تصيب (البحة) حباله الصوتية..
* بينما يغفل الجمل بأن الكلب سوف (يعقره) في أي منعطف.
* وحينها سوف يرى الجمل (عوجة رقبته)!!
* (قد) ثالث:
* الرجل الثاني في السُلطة (حميدتي) وببساطته المعهودة..
* يعلن أن هذا الوطن سوف يتحول إلى دولة (شحاتين)!!
* أي سوف يتم مد (القرعة)- وإن كانت ممدودة أصلاً- إلى الدول الشقيقة والصديقة ودول العالم الغربية والشرقية وصولاً إلى (الاسكيمو).
* يا(عيب الشوم).. وطن لديه موارد هائلة غير موجودة في أي دولة في العالم..
* ومع ذلك سوف يمد يديه ويردد (لله يا محسنين)!!
* أين يذهب عائد الذهب؟
* أين عائد الصمغ العربي والقطن ببذرته؟
* أين عائد ثروتنا الحيوانية؟
* وسوف تتوالى (أين) هذه حتى تصل إلى سؤال: من أين لك هذا؟
* إن أقصى ما كانت تطمح إليه الطفلة شهد في مطلع العام الجديد هو( خيمة)!!
* سوف يكون أقصى حلم أو أُمنية أن تجد طفلة سودانية (رغيفة) في مقبل الأيام!!
* (قد) رابع:
* كرم الله عباس والي القضارف سابقاً إبان حُكم المخلوع.. والقيادي الآن بتجمع المزارعيين الوطنيين..
* وفي تدشينه لحزب المزارعين.. وعلى ذمة ما أوردته جريدة (الوطن) قبل أكثر من أسبوع تقريباً..
* أكد كرم الله في كلمته أنهم سيواجهون (الصبية وقوى اليسار) ويقصد شباب المقاومة..
* وأعلن أن حزبه سيواجه الذين يقومون بالتترييس في الشوارع بـ(السياط والجلد)!!
* ها هو كرم الله عباس يعيدنا إلى زمن (بنطلون) السيدة لبنى أحمد حسين بما فيها من ذكريات (الجلد)..
* بل إن افتراء و(فرعنة) كرم الله عباس لم تتوقف بل زادت في غيها حيث أكد أن الذين تم اغتيالهم إبان المواكب السابقة ليسوا بـ (الشهداء) أنهم ماتوا (سنبلة) أو (فطيس)!!
* يالهول ما قاله كرم الله- الملك أكثر من الملك- ولكن هكذا (هُم-هُم)!!
* حتى الأرواح التي زهُقت ومازالت تزهق من شباب المقاومة استكثر عليها صفة (الشهادة)!!
* يا لفداحة ما سوف يصيب هذا الوطن عندما يشارك في حُكمه كرم الله عباس.. هذا إن فاز حزبه في الانتخابات القادمة!!
صحيفة اليوم التالي