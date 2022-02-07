وطن مأزوم ينتحب!!





* الوطن ينتحب..

* ينتحب لسقوط الشهداء، وجرحى في كل موكب..

* ينتحب مما يجري في المشهد السياسي من النخب السياسية والأحزاب والحركات المسلحة وتجمع المهنيين والحرية والتغيير والإدارات الأهلية والطوائف والعصبيات.. إلخ.

* الوطن ينتحب لأن كل يتربص بالآخر ويتحفز للانقضاض عليه..

* حالة استقطاب حاد.. واتهامات وتراشقات..

* حدث شرخ عميق بين جميع من يمثلون مشهدنا السياسي..

* وكأن عقد أمتنا قد انفرط بعد الثورة..

* بعد أن كان الشعار الأثير فيها (حرية/ سلام/ وعدالة)..

* واللآن: لا حرية ولا سلام ولا عدالة!!

* والفضاء السياسي اللآن يحمل نذر أزمة شديدة التعقيد..

* مما يقتضي من الجميع ضرورة التوافق حتى يمر الوطن من عنق الزجاجة الذي دخل فيه..

* توافق بين الأطراف التي تناهض تلك القوى الشيطانية التي خذلت الثورة وهم الذين يمكن أن نطلق عليهم: (المتوحشون الجدد)!

* والمجتمع الدولي زاد قتامة المشهد..

* لن تكون هنالك حلول سحرية أو معجزات..

* ليست أمام كل الأطراف إلا أن تعلى مصالح الوطن على مصالحها الخاصة..

* وأن تقوم الأطراف الفاعلة في مشهدنا السياسي المأزوم بنبذ الفرقة وتكوين جبهة عريضة وبأسرع ما يمكن وبعيداً عن المماحكات..

* فلتؤجل الأحزاب تصفية حساباتها، كل مع اللآخر إلى أن يجئ موعد الانتخابات وحينها (الحشاش يملأ شبكته)..

* لسنا مع الانصهار الكلي أو (غواية) الذوبان في الحشد.. ولكن.

* شق الصف الوطني الآن.. الآن.. لا يعود على الثورة إلا بالشر المستطير، بل هي تفاهة الشر..

* هذا الشق هو الرهان الخاسر لوطن يقدم فيه شبابه أعز ما يملك.

* كما أننا ضد شيطنة الحرية والتغيير بالرغم من المآخذ عليها..

* نعم إن الشارع الآن هو الذي يحمي ظهر الثورة من السقوط..

* ولكن هذا الشارع في حاجة أيضاً لسياسيين، لهم وعي سياسي مستنير، يشكلون قيادة موحدة، تكمل ما تبقى من المرحلة الانتقالية، أياً كانت فترتها الزمنية، عام أو عامين أو ثلاثة..

* إن القيادة المستنيرة التي تتحلى بالحكمة هي التي ستنقذ هذا الوطن من المتاهة التي دخل فيها وتقيل عثرته..

* قيادة يأتي بها وفاق وطني جامع يشد بعضه بعضاً.

* نعم.. نحن مع تصعيد التفاؤل الثوري..

* بيد أن هذا التفاؤل يحتاج إلى قوة موحدة..

* فالراهن الآن بما فيه من تشرذم وتشظٍ..

* ينم عن غياب الحس الوطني وعدم القدرة على تحمل المسؤولية..

* ولا نملك إلا أن نشعر بالأسى على حال وطن يسير نحو التمزق..

* مع أجواء القمع والتواطؤ والخيانة..

* والأسئلة تَتْرى حول الحرية وجدوى التضحيات..

* إنه (مذاق الحرية المرير)، وتلك عبارة اقتبسناها من عنوان رواية..

* جميعنا لديه وعي بأن السياسة فن الممكن لما قد يبدو أنه مستحيل..

* فلنحقق هذا الممكن الآن.. الآن..

* وليس هذا الشرط أن يكون الطريق المستقيم هو أقرب الطرق للوصول إلى الهدف!!

* من ثم ستكون البداية لثورة أخرى أكبر وأقوى..

* حتى لا نقول: الكل خذل الثوار الذين أجمل ما فيهم هو النقاء الثوري..

نبيل غالي

صحيفة اليوم التالي