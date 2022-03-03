نبيل غالي يكتب.. النازي الجديد (بوتين)!!
* الدب الروسي بوتين يُقسم باللات والعُزى (الروسية)..
* بل ظل يردد وعلى الطريقة السودانية 🙁 علي بالطلاق)..
* لن يتم أي غزو لاوكرانيا.. أكبر بلد في أوربا الشرقية..
* والدب الروسي المكار كان يُضمر شيئاً أخر..
* فضرب بيديه على صدره مثل غوريلا وأطلق صيحة الحرب..
* وقبل أن يصيح ديك الفجر في اوكرانيا، كان الدب الروسي يقتحم الحدود الأوكرانية ومن ثم لم تتوقف صافرات الإنذار طوال اسبوع..
* الدب الروسي انتهج سياسة التضليل والكذب..
* هذا الموقف بماذا يذكرنا هنا في الوطن؟!
* لأن بوتين يقول إنه ليس (غزواً) بل (تحرير)!!
* وهو لا يريد أي دولة (ديمقراطية) الهوى والهوية بجواره!!
* فروسيا كما اتضح ليست دولة مؤسسات بل دولة (الفرد)..
* والرئيس الاوكراني اليهودي الأصل كان يفتقر إلى النضج السياسي في مطالبه..
* الرئيس الاوكراني زيلينسكي كان ممثلاً كوميدياً فتحولت بلاده من الكوميديا إلى التراجيديا.. من الملهاة إلى المأساة!!
* فأخذ يستغيث باميركا وحلف الناتو والاتحاد الاوربي..
* وتلك الدول لا تريد أن تورط نفسها في هذه الحرب..
* وكل ما في وسعها أن تقدم مساعدات عسكرية..
* ولكن (بعد ايه).. بعد أن حاصرت روسيا كل المدن الاوكرانية بما فيها العاصمة كييف.
* ما الذي يستفيده زيلينسكي من مساعدات عتاد حربي لن تصله للحصار المضروب عليه؟!
* كان الاحرى أن تقدم هذه المساعدات قبيل الاجتياح..
* فهو أصبح كـ(الشاه) لا يضيرها السلخ بعد الذبح..
* كما لن يضير بوتين (العقوبات) التي فُرضت عليه و(إيران) أسوة حسنة إذ لم تتأثر بالعقوبات.
* وروسيا بالطبع أقوى عسكرياً واقتصادياً من إيران..
* الرئيس الأوكراني أُصيب بحالة خذلان من الذين يقفون بجانبه خاصة اميركا بيد أن بسالة جنوده جعلته يصمد ولم يختر (سلامة الهروب) كما فعلها من قبل رئيس افغانستان.
* الرئيس الروسي المستبد وبعد النزوح المتواصل للاوكرانيين وتدمير الروس للبنية التحتية.. ما الذي يتبقى له من احتلاله لاوكرانيا.!
* لن يتبق سوى هيكل عظمي لمدن كانت تكتظ بمواطنيها وتعج بالحياة..
* لن تتبق سوى خرابات ينعق فيها يوم الحرب..
* ان متحف الشمع بباريس أبعد تمثال بوتين باعتباره احد رموز الدكتاتوريات في العالم..
* إن زيلينسكي ضرب هيبة بوتين وسوف يقام له تمثال في متحف الشمع لأنه أحد رموز الدميقراطيات في العالم.
* لقد اجتاح من قبل هتلر النازي (اوكرانيا) إبان الحرب العالمية الثانية وهاهو (النازي الجديد) بوتين يجتاحها مرة أخرى.. بيد أن المقاومة له بالمرصاد وهي الجدار الصلب..
صحيفة اليوم التالي