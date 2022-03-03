نبيل غالي يكتب.. النازي الجديد (بوتين)!!





* الدب الروسي بوتين يُقسم باللات والعُزى (الروسية)..

* بل ظل يردد وعلى الطريقة السودانية 🙁 علي بالطلاق)..

* لن يتم أي غزو لاوكرانيا.. أكبر بلد في أوربا الشرقية..

* والدب الروسي المكار كان يُضمر شيئاً أخر..

* فضرب بيديه على صدره مثل غوريلا وأطلق صيحة الحرب..

* وقبل أن يصيح ديك الفجر في اوكرانيا، كان الدب الروسي يقتحم الحدود الأوكرانية ومن ثم لم تتوقف صافرات الإنذار طوال اسبوع..

* الدب الروسي انتهج سياسة التضليل والكذب..

* هذا الموقف بماذا يذكرنا هنا في الوطن؟!

* لأن بوتين يقول إنه ليس (غزواً) بل (تحرير)!!

* وهو لا يريد أي دولة (ديمقراطية) الهوى والهوية بجواره!!

* فروسيا كما اتضح ليست دولة مؤسسات بل دولة (الفرد)..

* والرئيس الاوكراني اليهودي الأصل كان يفتقر إلى النضج السياسي في مطالبه..

* الرئيس الاوكراني زيلينسكي كان ممثلاً كوميدياً فتحولت بلاده من الكوميديا إلى التراجيديا.. من الملهاة إلى المأساة!!

* فأخذ يستغيث باميركا وحلف الناتو والاتحاد الاوربي..

* وتلك الدول لا تريد أن تورط نفسها في هذه الحرب..

* وكل ما في وسعها أن تقدم مساعدات عسكرية..

* ولكن (بعد ايه).. بعد أن حاصرت روسيا كل المدن الاوكرانية بما فيها العاصمة كييف.

* ما الذي يستفيده زيلينسكي من مساعدات عتاد حربي لن تصله للحصار المضروب عليه؟!

* كان الاحرى أن تقدم هذه المساعدات قبيل الاجتياح..

* فهو أصبح كـ(الشاه) لا يضيرها السلخ بعد الذبح..

* كما لن يضير بوتين (العقوبات) التي فُرضت عليه و(إيران) أسوة حسنة إذ لم تتأثر بالعقوبات.

* وروسيا بالطبع أقوى عسكرياً واقتصادياً من إيران..

* الرئيس الأوكراني أُصيب بحالة خذلان من الذين يقفون بجانبه خاصة اميركا بيد أن بسالة جنوده جعلته يصمد ولم يختر (سلامة الهروب) كما فعلها من قبل رئيس افغانستان.

* الرئيس الروسي المستبد وبعد النزوح المتواصل للاوكرانيين وتدمير الروس للبنية التحتية.. ما الذي يتبقى له من احتلاله لاوكرانيا.!

* لن يتبق سوى هيكل عظمي لمدن كانت تكتظ بمواطنيها وتعج بالحياة..

* لن تتبق سوى خرابات ينعق فيها يوم الحرب..

* ان متحف الشمع بباريس أبعد تمثال بوتين باعتباره احد رموز الدكتاتوريات في العالم..

* إن زيلينسكي ضرب هيبة بوتين وسوف يقام له تمثال في متحف الشمع لأنه أحد رموز الدميقراطيات في العالم.

* لقد اجتاح من قبل هتلر النازي (اوكرانيا) إبان الحرب العالمية الثانية وهاهو (النازي الجديد) بوتين يجتاحها مرة أخرى.. بيد أن المقاومة له بالمرصاد وهي الجدار الصلب..

صحيفة اليوم التالي