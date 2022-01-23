واقعة غريبة.. يحضران جثة مسن إلى مكتب البريد للحصول على معاش تقاعده





تحقق السلطات الأيرلندية في واقعة غريبة، حدثت عندما حمل رجلان جثة رجل مسن إلى مكتب البريد؛ للمطالبة بـ معاش تقاعده.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “أيريش تايمز”، حمل رجلان اثنان جثمان الرجل المتوفَّى، الذي كان قد تجاوز سن التقاعد، إلى مقر مكتب البريد المبنى في مقاطعة كارلو، مضيفًا أنهما “لاذا بالفرار بعد أن بدأ طاقم العمل في مكتب البريد استجوابهما”.

تشريح الجثة

وحسب بيان متحدث باسم الشرطة فقد “طُلبت الاستعانة بخدمات المكتب الفني للشرطة وإخصائي علم التشريح”، في الواقعة التي حدثت بمكتب بريد كارلو صباح الجمعة 21 يناير 2022.

وأضاف: “سيجري تشريح الجثة على يد خبراء التشريح؛ لتحديد سبب الوفاة ومسار التحقيقات”.

وقالت صحيفة “أيريش تايمز”: إن موظف مكتب البريد “سأل عن حالة الرجل الذي يسنده شخصان آخران” بمجرد اقترابهما من مكتبه.

لكن الرجلين اللذين كانا يسندان الجثة لاذا بالفرار وأسقطاها على الأرض عندما توجَّه أحد الموظفين للاطمئنان على الرجل المسن، وكانت صدمةً للجميع عندما اكتشفوا أن الرجل ميت، وفقًا للصحيفة.

مكتب البريد

وقال التلفزيون الأيرلندي: إن رجلًا ذهب إلى مكتب البريد وطلب صرف معاش التقاعد نيابةً عن شخص مسن، لكن موظفي البريد رفضوا طلب الرجل وأخبروه أن المتقاعد لا بد أن يحضر بنفسه حتى يتمكن من صرف المبلغ المطلوب.

ولم يمر وقت طويل حتى قدم إلى مكتب البريد رجلان يسندان رجلًا في الستينيات من عمره في مكتب البريد، وفقًا لتقرير التلفزيون الأيرلندي.

نقيب المحامين يكشف تفاصيل جديدة عن ملف معاش الأعضاء

وأضاف أن “المحققين يعملون على اكتشاف ما إذا كان الرجل ميتًا بالفعل عندما أحضروه إلى مكتب البريد، أم أنه مات هناك”.

بوابة فيتو