الارصاد:درجات الحرارة الصغرى والعظمى تحافظ على قيمها في معظم البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى على قيمها فى معظم أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشارت فى النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية حتى أواسط البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري فى جنوب وجنوب شرق البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادى حلفا أبوحمد ،دنقلا ، كريمة ،عطبرة ، شندي ،الخرطوم ، كسلا ،حلفا الجديدة ، ود مدنى ، القضارف الدويم ، الفاشر ، سنار ، الجنينة ، الأبيض ، كوستي ، أم بنين ، أبو نعامة ، النهود ،الدمازين ، زالنجى،الضعين وبابنوسة فيما تنشط حركة الرياح فى كل من شلاتين ، رشاد و كادوقلى ، وتوقعت الوحدة أتربة مثارة فى رشاد وطقس غائم كلياً فى بورتسودان وغائم جزئياً فى حلايب.

سونا