خطورة سد السرج بأثيوبيا على وجود دولة السودان





خطورة سد السرج على وجود دولة السودان…

بسم الله الرحمن الرحيم

1- تعريف بسد السرج

يعتبر سد السرج الملحق بسد النهضة هو أهم وأخطر (مكون) بسد النهضة بشكل عام .. فهو أطول سد ركامي في العالم ويبلغ طوله قرابة 5200 متر وبإرتفاع يتراوح بين (55-65 متر) فوق سطح الأرض تبعا للتغيرات الطبوغرافية والتي تتراوح بين منسوب (590-600) فوق سطح البحر. كما يبلغ (عرض القاعدة) قرابة 170 متر فقط أي (3.0 أمثال الإرتفاع) ..ويعتبر هذا السد هو تقريبا (الوحيد) في العالم حيث يتم تحميل المياه داخل بطن (القوس) وليس على ظهره مثل (السد العالي)

قرابة 3600 متر من الطول الإجمالي لسد السرج مبني على تربة تعرف بسم ( residual soils) .. وهي تربة تشبه إلي حد ما (التربة الرملية الخشنة ذات القليل من محتوي الـ silt) . وهي في الأصل تكونت نتيجة طبقة الصخور المكونة لمنطقة الغابات بمنطقة (بني شنقول).

وتعرف التربة الــ residual soils بأنها تربة متحللة من أصل صخري .. تحللت نتيجة تفتيت جذور الأشجار الإستوائية لتلك الصخور على مدار ملايين السنوات ثم تلي ذلك موت الأشجار وسقوطها على أرضية الغابة ثم تحللها وتحولها إلي أحماض تذوب في مياه الأمطار والتي تقوم بدورها في عملية (تحلل الصخور). وهكذا فلابد أن يكون لكل residual soils (أب أو أم) من الصخور القوية القابعة على أعماق قد تزيد عن 30 متر من سطح الأرض.

أما باقي أجزاء سد السرج فهي مبنية على طبقة صخور متحللة ومليئة بالتشقاقات إلا أنها من حيث تحمل الأوزان فهي أفضل من الــ residual soils.

تمتد تلك الطبقة من الــ residual soils قرابة 3600 متر بوسط أرضية السد يخترقها (شريط) بعرض 250 متر مكون من (الرخام) الضعيف ومن المعروف أن الرخام هو من الصخور (المتحولة) والتي كان أصلها هو (الحجر الجيري).

2- أهمية سد السرج.

تكمن أهمية سد السرج في كونه يغلق فتحة ضخمة بين جبلين بغرب السد الخرساني طول تلك الفتحة قرابة 5200 متر .. وفي حالة عدم إغلاق تلك الفتحة بين الجبلين فعندئذ ستنخفض حجم بحيرة سد النهضة من 74.0 مليار متر مكعب إلي 14.0 مليار فقط.

في الواقع وفقا للدرسات النموذجية لمساحة المنطقة فإن سد السرج عند المنسوب الأعلى لبحيرة سد النهضة أي 645 فوق سطح البحر فإن حجم البحيرة سيصل لـ 80.0 مليار متر مكعب منهم 65.0 مليار متر مكعب يحجزهم سد السرج و15.0 مليار متر مكعب لدي السد الخرساني.

3- التجارب الحقلية التي تمت قبل بناء سد السرج.

وفقا لشركة الأبحاث الحقلية التي نفذت التجارب الحقلية لأساسا سد السرج أنها قامت بتجارب لمعرفة مقدار تسرب المياه خلال تشقاقات الصخور تحت سد النهضة وكانت نسبة التسريب عالية جدا وذلك من خلال إتباع منهجية standard Lugeon methodology.

ونتيجة لإرتفاع قيمة الــ Lugeon لصخور الأساسات تقرر عمل ستارة Cutoff لتخفيض التسريبات حيث تم عمل ستارة تسريب بعمق يقارب 30.0 متر بطول يعادل 5500 متر أي حتى أطول من طول سد السرج ذات نفسه .. وتبين نجاح عمل تلك الستارة وتخفيض التسريب لقرابة 5UL أي 0.005 متر/ ثانية وهذا بحد ذاته يجعل تلك الطبقة تحت سد السرج تعمل وكأنها طبقة من الرمال الناعمة والتي يصل معامل نفاذيتها غالبا بين (0.001- 0.009) متر/ ثانية.

4- الأبحاث الجيوفيزيقية لأساسات السد.

بشكل عام أكدت الأبحاث (الجيوفيزايقية) لموقع سد النهضة سواء بالنسبة تحت السد الخرساني عن وجود (حزام من الرخام المتحلل) ومن المعروف لعلماء الجيولوجيا والجيوتكنيك وطلاب أولي هندسة مدني وكذلك (عم على) فراش مدرج مدني بهندسة الإسكندرية أن الرخام هو (صخر متحول) من أصل (حجر جيري) ولذلك معظم ألوان الرخام يسودها اللون (الأبيض) والذي هو لون (الحجر الجيري). لذلك فدائما ما يتواجد الرخام بين صخور الحجر الجيري حيث (تحول جزء) ولم (يتحول جزء) قبل رفع كامل المنطقة نتيجة زلزال وفالق جيولوجي. مثلما هو واضح في الصورة الملحقة.

الأجزاء من (الحجر الجيري) الملاصق لطبقات الرخام لازالت حجر جيري في حالة متحللة وهذا يؤدي لتكوين (كهوف) تحت سد السرج وأيضا السد الخرساني.

الشركة الإيطالية التي قامت بعمل درسات (الجيوفيزياقية) لأرضية سد النهضة أكدت وجود كهوف في طبقة الــ karst والتي تعني (Limestone) وملحق هنا عدة صور لأحد نقط البحث تحت السد الخرساني وليس لدي صورة للكهوف تحت سد السرج. ولكن كما هو يتضح من الصورة الجيولوجية تحت أساسات سد السرج. حيث توجد شريحة بطول 250 من الرخام المتحلل والذي يعني ضمنيا وجود (حجر جيري) والذي يعني ضمنيا وجود (كهوف).

5- مقارنة بين ستارة التسريب في السد العالي ومثيلتها بسد النهضة.

في شهر مارس 2017 تم إستدعاء المدير التنفيذي لسد النهضة والذي أغتيل عام 2018 وذلك من قبل عدد من المتخصصين لمناقشة فيما (أشيع حينذاك) عن مشاكل في ستارة التسريب تحت السد الخرساني وسد السرج. وكان حينذاك لازالت إدارة (سد النهضة) تحت إدارة شركة (ماتيك) والتي هي جزء من الهيئة الهندسية للجيش الإثيوبي والتي تبين بعد ذلك فسادها وتم القبض على قرابة 60 جنرال تورطوا في عمليات فساد بسد النهضة.

المهم إنتهي التحقيق الفني بان كل شئ تماما وان ستارة التسريب تحت السد الخرساني وسد السرج كله (تمام التمام).

بشكل عام لم يتم إختبار ستارة التسريب من قبل طرف (ثالث) للتأكد من سلامتها وقدرتها لمقاومة التسريب أي الــ Seepage. إرتفاع ستارة التسريب لايزيد عن 30 متر فقط وعرضها قرابة 1.0 متر فقط ..بينما ستارة التسريب في السد العالي تصل لقرابة 220 متر وعرضها يتراوح بين (120 متر عند الوسط) و( 30 متر عند القاع). ويصل عمقها تحت السد العالي بين منسوب (85- -55) أي قرابة 140 متر تحت الأرض مقابل 30.0 متر فقط في حالة سد السرج والذي يبلغ إرتفاعه قرابة نصف إرتفاع السد العالي.

6- التعليق

* تكرار الدكتور عباس شراقي لفكرة أن ارضية سد النهضة هي أرضية صخرية هي فكرة خاطئة فنيا بل الغالب عليها هو residual soils وهذا أمر طبيعي جدا بأي منطقة غابات .. فليس من المعقول أن تنمو الغابات والأشجار الضخمة داخل (صخر) بل تنمو بتربة كان أصلها (صخر) والتي تعرف بسم (residual soils) .. ولذلك فوجود تسريب داخل تلك الطبقة من التربة ذات معامل النفاذية المرتفعة هو أمر منطقي جدا وأن فكرة جريان نهر جوفي داخل تلك الطبقة والتي يصل عمقها في بعض الاماكن لقرابة 25 متر هو أمر طبيعي جدا.

* تكرار تصريحات الدكتور عباس شراقي بعدم وجود (كهوف) تحت أساسات سد النهضة لعدم وجود طبقة (حجر جيري) ردت عليه شركة الأبحاث الجيو فيزياقية بموقع عدد من الكهوف تحت سد النهضة وأيضا أكدت وجود حزام بعرض 250 متر من الرخام المتحلل والذي لايمكن أن يتواجد إلا في وجود (حجر جيري) وهذا يعني حتمية وجود (كهوف) تحت سد السرج.

* يختلف سد السرج الركامي عن السد العالي والذي هو أيضا (ركامي) في أن السد العالي بداخل (نواة) مصنوعة من (البنتونيت والخرسانة) وبعرض يزيد عن 120 متر في وسط السد العالي تمنع تسرب المياه إلي داخل السد. بينما سد السرج الركامي لاتوجد بداخله أي (نواه) ولمنع (تخلخل) مياه البحيرة داخل تم وضع طبقة من الخرسانة بسمك 0.5 متر على شبك من حديد التسليح بقطر بين (12- 16 مم). ويعيب هذا الأمر أنه في حالة حدوث (هبوط غير منتظم) بين طرفي السد البالغ من الطول قرابة 5200 متر فعندئذ سوف تتحرك بلاطات الحماية الخرسانية وتسبب فجوات تسمح بتخلخل المياه إلي جسم السد حتى وإن كان هناك طبقة من ( Waterproof) فهي لن تصمد كثيرة أمام التمزق الناتج عن الهبوط الغير منتظم.

إعتراف شركة الإختبارات الحقلية بان أداء النفاذية تحت سد السرج يعادل اليوم 5.0 ميكروميتر / ثانية وهذا يجعلها مكافئة لطبقة من الرمال الناعمة بمعني أن طبقة منفذة قادرة على تصريف قرابة 432 متر مكعب من المياه يوميا من كل (متر طولي) بسد السرج أي قرابة 2.25 مليون متر مكعب يوميا بكامل طول السد وهذا يعادل تقريبا 75% من حجم التسريب اليومي تحت (السد العالي).

في حالة التوثق من (سلامة ستارة التسريب) تحت أساسات سد السرج مثلما أكدت مدير التنفيذ الراحل .. فعلى دولة السودان التخطيط للإستفادة من تلك الكمية والتي سوف تهبط عليهم من منسوب (590) فوق سطح البحر إلي منسوب (490) عند الحدود السودانية- الإثيوبية.

في حالة عدم التوثق من (سلامة ستارة التسريب) تحت أساسات سد السرج وأن المرحوم (مدير تنفيذ سد النهضة) كذب أمام الهيئة الفنية المتخصصة يوم إستجوابه شهر مارس (2017) فعلى دولة السودان الإستعداد لحدوث إنهيار بسد السرج وهو ممتلء بقرابة 65.0 مليار متر مكعب . حيث من المنتظر أن يسرب مياه (سواء من جسم السد) وأيضا من تحت طبقة الأساسات حيث سيتحول التسريب الــ Seepage إلي piping أي الإنبوبية والتي إذا بدأت فلن تنهتي قبلما تأخذ سد السرج معه إلي أسفل في إتجاه سد الرصيورص.

والله أعلم

د. محمد حافظ