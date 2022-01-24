حقيقة شطب منى زكي من نقابة الممثلين





كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، حقيقة شطب الفنانة منى زكي من النقابة على خلفية الأزمة المشتعلة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».

وأكد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لا يرى أي مسؤولية على الممثل في أداء دوره.

ووجَّه نقيب المهن التمثيلية في مصر سؤالاً إلى أصحاب الآراء التي رأت أنه يجب شطب منى زكي من النقابة: «لماذا أقوم بشطبها ومنى ليست إلا ممثلاً يؤدي دوره ببراعة؟!»، موضحاً أن العقاب يعني أن ثمة جريمة وقعت من منى زكي وإياد نصار.

وذكر أن منى زكي طُلب منها الدور وأدَّته ببراعة شديدة جداً، مشدداً على أن الدور الذي يقدّمه الممثل لا يعبِّر عن شخصيته أو أفعاله، كما أن الفنان لا يتحمّل مسؤولية ردود الأفعال على العمل الفني.

صحيفة البيان