اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة و التعدين ترحب بخفض الرسوم على جرام الذهب





رحبت اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة و التعدين بقرار تخفيض رسوم جرام الذهب من( 1000) إلى (400) جنيه.

و امتدح محمد ابراهيم تبيدي ؛ رئيس اللجنة استجابة الشركة السودانية للموارد المعدنية لمطالبهم و قال في تصريح صحفي إنن القرار جاء بعد مجهود كبير قادته اللجنة مع مختلف الجهات الرسمية بالدولة بغية إزالة الرسم الكبير على الذهب و الذي كانت له أاثيرات سالبة على وارد الذهب لدى الصاغة و زادت من عمليات التهريب من مناطق الإنتاج_عل حد وصفه.

و أكد تبيدي تعاونهم التام مع وزارة المعادن و الشركة السودانية لدعم اقتصاد البلاد و المساهمة الفاعلة في المخافظة على المورد الاقتصادي الهام.

باج نيوز