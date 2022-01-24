الارصاد: استقرار درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فى معظم أنحاء البلاد





– توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى على ماهي عليه فى معظم أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية حتى أواسط البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري فى جنوب وجنوب شرق البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادي حلفا ، شلاتين ، دنقلا ، كريمة ،عطبرة ، شندي ، الخرطوم ، كسلا ، حلفا الجديدة ، ود مدني ، القضارف ، الدويم ، الفاشر ، سنار ، الجنينة ، الأبيض ، كوستي ،أم بنين ، أبو نعامة ، النهود ، الدمازين ، زالنجي ، الضعين وبابنوسة.

فيما تنشط حركة الرياح فى كل من أبوحمد ، نيالا ، رشاد وكادوقلي وطقس غائم كلياً فى بورتسودان وغائم جزئياً في حلايب.

سونا