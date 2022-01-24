الصحة تعلن عن بدء الحملة الثالثة للتطعيم بلقاحات “كورونا”





أعلن مدير برنامج التحصين الموسع إسماعيل العدني، انطلاق الحملة القومية الثالثة للتطعيم بلقاح كوفيد – 19، التي ستبدأ اليوم وتستمر حتى 29 من يناير الجاري.

ويتم التطعيم بثلاثة لقاحات وهي (جونسون آند جونسون، سينوفارم وفايزر- بيونتيك) فيما سيلحق بها (أسترازينيكا) في 31 يناير.

وأشار مدير برنامج التحصين الموسع بمنبر (سونا) أمس أن التطعيم هو أحد التدخلات الصحية المهمة جداً لتقليل العبء عن المرضى الذي يعتبر الحل الأنجع لفعاليته وأثره في تقليل التكلفة والحاجة للأوكسجين ودخول المستشفيات.

وأوضح العدني أن الحملة تستهدف الجميع من عمر 18 سنة كما أنه لا يمكن الخلط بين اللقاحات وأن الفترة الفاصلة بين الجرعتين يمكن أن تمتد لسنة منوهاً الى أن التطعيم لن يتوقف بنهاية الحملة، ولكنه لن يكون بنفس الانتشار.

وقال العدني إن جميع الولايات أعلنت جاهزيتها لانطلاق الحملة مشيراً الى أنه في العام السابق تم تطعيم 7% تطعيماً كلياً و7% جزئياً في ولاية الخرطوم، فيما توجد ولايات لا تتجاوز نسبة التطعيم فيها 1%، وقال إنه سيتم استصحاب ومراعاة هذه الإحصائيات في الحملة الثالثة مشيراً إلى أن برنامج التحصين القومي يستهدف 20% من السكان وحتى يونيو المقبل فيما يستهدف 20% أخرى من السكان في النصف الآخر من السنة ليتم تحصين 40% من السكان بنهاية العام 2022م.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي