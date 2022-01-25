منوعات

السعودية تمدد صلاحية الإقامات والتأشيرات دون رسوم

2022/01/25
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Dubai, UNITED ARAB EMIRATES: Passengers check the arrivals' and departures' monitors at the airport after a Bangladeshi airliner was forced to abort its takeoff in Dubai 12 March 2007. At least 15 people were injured today when an airliner encountered a problem as it was taking off from Dubai, prompting the brief closure of the region's busiest airport. The Bangladesh Airlines plane, which had 236 people on board including crew members, was due to fly from Dubai to Dhaka when the accident occurred, Dubai civil aviation department spokeswoman Shamma Lootah said. The airport reopened to air traffic after closing for seven and a half hours, an official said. AFP PHOTO/Karim SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

بدأت المملكة العربيةالسعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”.

كما أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 / 3 / 2022م، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 31 / 3 / 2022م.

صحيفة البيان

2022/01/25
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