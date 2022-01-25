أصحاب مخابز يشكون من ارتفاع أسعار الغاز والدقيق والخميرة





شكا عدد من أصحاب المخابز من شح غاز المخابز وارتفاع اسعاره الى مستوى قياسي.

وأكد صاحب مخبز المهندس ببحري فاروق يوسف الخضر، أن سعر طن الغاز ارتفع من ١٥ الف جنيه الى ٧٠ الف جنيه دون أي مبررات من اي جهة مسؤولة.

وقال فاروق لـ”الصيحة” ان ارتفاع أسعار الدولار أثرت بدورها على اسعار الدقيق، حيث ارتفع سعر جوال الدقيق سيقا زنة ٥٠ كيلو الى ٢١.٢٠٠ جنيه و٢٥ كيلو ارتفع سعره من ٨.٥٠٠ الى ١٠.٦٠٠ جنيه، وكشف ان غالبية المخابز تراجعت عن بيع 4 رغيفات بمائة جنيه بدلاً من 3 زنه ٤٠ الى ٥٠ جراماً، وشكا من الزيادات غير المبررة في أسعار الغاز وتبابن الأسعار من منطقة لأخرى، حيث كان سعر الطن بواقع ٣٥ ألف جنيه ووصل إلى ٨٠ الف جنيه حالياً.

ومن ناحيته، اضاف صاحب مخبز شمال بحري طارق فرج الله أن المخبز مازال يعمل بالسعر القديم الدقيق، ولفت الى زيادات كبيرة في أسعار الخميرة، حيث وصل سعر الكرتونة ١٧ الف جنيه بحسب الجودة والنوعية، مشيرا الى بيع ٣ رغيفات بسعر مائه جنيه للمواطن.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة